Sommerwetter in Deutschland - Freibäder und Badeseen gut besucht

Offenbach Strahlender Sonnenschein und Temperaturen wie im Hochsommer haben die Menschen vielerorts in Deutschland ins Freie gelockt. Besucher strömten scharenweise an Badeseen und in Freibäder. Viele Menschen nutzten das schöne Wetter für Ausflüge: Auf den Zufahrtsstraßen in die bayerischen Alpen herrschte reger Betrieb. An der Nordsee entspannten viele Menschen in Strandkörben, andere machten bei Ebbe eine Wattwanderung. Auch in den kommenden Tagen herrscht in weiten Teilen des Landes warmes bis heißes Badewetter - das aber immer wieder von Gewittern unterbrochen werden kann.

