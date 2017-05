Psychiatrie-Insasse nach Geiselnahme und Flucht festgenommen

Die Polizei hat in Bonn am Samstag einen Strafgefangenen gefasst, der laut Staatsanwaltschaft bei seiner Flucht aus der Psychiatrie eine Geisel genommen hatte. Der mutmaßliche Geiselnehmer wurde am Morgen in Bonn festgenommen, wie die Staatsanwaltschaft Kleve am Samstag mitteilte. „Ein Bürger hat...