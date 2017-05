Auto fährt in Berlin Treppe zur U-Bahn hinunter - Verletzte

Berlin Ein Auto ist am Abend die Treppe zu einer U-Bahn-Station in der Bernauer Straße in Berlin hinuntergefahren, mehrere Menschen wurden verletzt. Nach Angaben der Polizei soll es sich um vier bis fünf Personen handeln. Wie schwer sie verletzt wurden, steht nicht fest. Die Beamten gehen von einem Unfall aus. Wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte, soll das Auto nach ersten Erkenntnissen einem Radfahrer ausgewichen sein.