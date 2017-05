St. Andrews Barack Obama hat bei einem Besuch in Schottland eine kleine Pause zum Golfspielen eingelegt - und zwar auf dem ältesten Golfplatz der Welt. Zwischendurch schüttelte der leidenschaftliche Spieler die Hände von Fans, die ihm über den Platz in St. Andrews gefolgt waren. Am Abend soll er an einem Benefiz-Gala-Dinner in der Hauptstadt Edinburgh teilnehmen. Der ehemalige US-Präsident hatte zuvor Deutschland besucht und dort unter anderem am Evangelischen Kirchentag in Berlin teilgenommen.

