Drei Tote in Wohnheim in Wuppertal - Festnahmen am Tatort

Wuppertal In einem Wohnheim in Wuppertal-Elberfeld hat ein Spezialkommando der Polizei drei Leichen gefunden. "Wir gehen von einem Tötungsdelikt aus", sagte eine Sprecherin der Polizei. Zwei Tatverdächtige wurden am Abend noch am Tatort - einer sozialtherapeutischen Einrichtung - festgenommen. "Die beiden Männer wurden bisher noch nicht verhört", sagte die Sprecherin weiter. Der Bluttat sei vermutlich ein heftiger Streit vorangegangen. Eine Mordkommission übernahm in der Nacht die Ermittlungen.