Helene Fischer gibt Konzert für 800 Fans

München An Helene Fischer führt derzeit kaum ein Weg vorbei: Ihr neues Album startete sofort auf Platz eins der Hitparade, am Samstag singt sie beim DFB-Pokalfinale in Berlin und kurz darauf gestaltet die ARD ihr Abendprogramm mit der Schlagersängerin. "Helene Fischer - Ihre neuen Songs. Das Konzert aus dem Kesselhaus in München 2017" heißt der Konzertmitschnitt, für den die 32-Jährige gestern Abend vor gut 800 Fans auf der Bühne stand. Bei diesem kleinen Konzert präsentierte sie die Songs ihres neuen Albums. Zu sehen ist die 105-minütige Aufzeichnung am 8. Juni um 20.15 Uhr im Ersten.

