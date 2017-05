Passagiere sahen Loch im Flugzeug: Air Berlin annuliert Flug

Maschinen der Linie Air Berlin am Flughafen Berlin-Tegel. Foto: Axel Schmidt / REUTERS

Berlin Erst auf einen Hinweis von Passagieren hin soll ein Schaden an einer Maschine der Air Berlin aufgefallen sein – ein Loch in der Wand .

Ein Flug der Linie Air Berlin musste am Sonntagnachmittag nur wenige Minuten vor dem Start annuliert werden. Die Maschine sollte von Düsseldorf aus nach Stuttgart starten, doch Passagiere hatten einen Defekt an dem Flugzeug entdeckt.

Ein Großteil der Passagiere, die das Flugzeug der italienischen Chartergesellschaft Mistral Air am Sonntag verließen, wirkten recht gefasst. Aufregung gab es im Sicherheitsbereich des Flughafens Düsseldorf nur, weil Umbuchungen am Schalter von Air Berlin nicht möglich waren. Hätten alle Passagiere gewusst, was der Grund für die Annulierung war, wäre die Stimmung wohl anders gewesen.

Crew soll Maschine erst kurzfristig übernommen haben

Wie der Westdeutsche Rundfunk berichtet, hatten Passagiere ein Loch in der Bordwand entdeckt. Erst auf Hinweis der Reisenden hätte der Pilot die Maschine überprüft und den Schaden bestätigt. Was folgte, war die Annulierung des Fluges. Zumindest im Inneren des Flughafengebäudes wurde über den Grund nicht informiert. Laut WDR bestätigte Air Berlin den Bericht und erklärte, dass die Maschine erst kurz vor dem geplanten Abflug von der Crew übernommen worden sei.

Ob die Annulierung des Pannen-Fluges auch zu den weiteren Verspätungen von Air-Berlin-Flügen am Sonntagabend ab Düsseldorf führte, ist unklar. Nach etwa 18 Uhr hatten sämtliche Flüge der Air Berlin von Düsseldorf aus Verspätung.