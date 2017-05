Familiendrama: Mann soll Vater und Mutter getötet haben

Essen Bei einem Familiendrama in Essen soll ein Sohn seine Eltern getötet haben. Polizisten entdeckten die beiden Leichen und den 38-Jährigen zusammen in einer Wohnung. Der Sohn war schwer verletzt und wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Den Angaben zufolge hatte er gestern Abend selbst den Notruf gewählt und angegeben, zwei Menschen getötet zu haben. Dass es sich bei den beiden Toten um seine 61 Jahre alte Mutter und seinen 65 Jahre alten Vater handelt, könne als sicher gelten, sagte ein Polizeisprecher. Das Ehepaar soll erstochen worden sein.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder