25 Weiße Haie gesichtet: Rettungsschwimmer schlagen Alarm

In der Nähe des Bade- und Surfortes San Clemente an der südkalifornischen Küste sind am Sonntag 25 Weiße Haie gesichtet worden. Dies berichtet die „Los Angeles Times“. Rettungsschwimmer schlugen daraufhin Alarm und beorderten die Menschen aus dem Wasser.Dem Bericht zufolge kamen einige der bis zu...