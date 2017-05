Drei Tote bei mutmaßlichem Familiendrama in Bonn

Bonn Polizisten finden eine Kleinkind und eine Frau tot in einem Mehrfamilienhaus. Einen Mann erschießen die Polizisten in einer "Bedrohungssituation".

Bei einem mutmaßlichen Familiendrama in Bonn hat es drei Tote gegeben. Polizisten setzten bei dem Not-Einsatz am frühen Morgen Schusswaffen ein, wie ein Polizeisprecher sagte.

Bei den drei Toten handele es sich nach ersten Erkenntnissen um Vater, Mutter und eine gemeinsame Tochter.

Die Beamten wurden den Angaben zufolge am frühen Montagmorgen von Nachbarn alarmiert, die in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus laute Geräusche gehört hatten. Da die Tür versperrt gewesen sei, sei man mit Hilfe der Feuerwehr über den Balkon in die Wohnung eingetreten, sagte der Sprecher. Dort habe man dann ein drei Jahre altes Mädchen und eine Frau tot aufgefunden.

In einem weiteren, geschlossenen Zimmer hätten die Polizisten dann einen Mann entdeckt. "Dabei kam es zu einer Konfrontation, zu deren Ablauf wir derzeit noch nichts sagen können", sagte der Sprecher. Es habe aber eine "Bedrohungssituation" gegeben. Die Polizisten hätten von der Schusswaffe Gebrauch gemacht. Der Mann sei gestorben.

Anwohner und auch Polizisten wurden von Seelsorgern betreut. Mehrere Medien berichteten über den Fall.