Tochter und Frau getötet – Vater von Polizei erschossen

Bei einem mutmaßlichen Familiendrama in Bonn hat es drei Tote gegeben. Polizisten setzten bei dem Not-Einsatz am frühen Montagmorgen Schusswaffen ein, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Beamten seien von Nachbarn alarmiert worden, die in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus offensichtlich einen...