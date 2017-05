Unwetter in Teilen Deutschlands

Offenbach In Teilen Deutschlands hat es am Abend Unwetter gegeben. Heftige Niederschläge gingen in Gebieten im Osten und Norden herunter, teilte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mit. Unwetter gegeben habe es in Teilen Thüringens sowie Teilen von Sachsen-Anhalt, Sachsen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Mitunter seien bis zu 40 Liter Regen pro Quadratmeter niedergegangen, auch Hagel und Sturmböen. Vor allem im Osten wurden für den Monat Mai extrem hohe Temperaturen gemessen - zum Beispiel 30,7 Grad in Berlin-Tegel, 30,5 Grad in Potsdam.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder