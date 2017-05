Ex-Häftling nach nur 45 Minuten rückfällig

Augsburg Innerhalb der rekordverdächtigen Zeit von 45 Minuten nach seiner Entlassung ist ein ehemaliger Häftling in Bayern rückfällig geworden. Der 30-Jährige konnte nicht eine Nacht in Freiheit verbringen. Der Mann war gestern aus der Augsburger Justizvollzugsanstalt im Vorort Gablingen entlassen worden. Als er durch die Ortschaft lief, trat er aus Frust gegen einen Briefkasten und warf Mülltonnen um. Eine Tonne landete auf der Straße, mehrere Autofahrer mussten stark abbremsen. Eine Polizeistreife nahm den randalierenden Ex-Häftling fest, ein Haftrichter ordnete U-Haft an.

