Todesfahrt am Times Square – Mordanklage gegen Fahrer

Der mutmaßliche Todesfahrer vom New Yorker Times Square muss sich wegen Mordes in einem Fall und versuchten Mordes in 20 Fällen verantworten. Das berichtet der TV-Sender CNN unter Berufung auf die New Yorker Polizei. Dem 26-jährigen Richard R. wird vorgeworfen, am Donnerstag vorsätzlich in eine...