Abiparty deluxe: So exzessiv feiern Norwegens Schüler

In der Pisa-Studie belegten Norwegens Schüler Platz 24. In Sachen Party aber erhalten sie Bestnoten. Die Abiturfeiern in dem Königreich sind so exzessiv wie wohl nirgendwo. „Russe“ nennen sich die Festwochen. Die beginnen meist ab dem 20. März und gehen bis zum Nationalfeiertag am 17. Mai. In...