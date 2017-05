Aktivisten: China verbietet Hundefleisch-Verkauf auf Festival

Peking Im Kampf gegen ein umstrittenes Hundefleisch-Festival in China haben Tierschützer einen Erfolg ihrer jahrelangen Proteste im In- und Ausland verbucht. Wie die Tierschutzorganisationen Duo Duo und Humane Society International erklärten, wird die Stadt Yulin es Restaurants, Straßenständen und Markthändler in diesem Jahr verbieten, Hundefleisch während des Festes zu verkaufen. Tausende Hunde und auch Katzen wurden seit dem ersten Schlachtfest 2009 getötet. Tierschützer sagen, die Vierbeiner würden vergiftet oder zu Tode geprügelt.

