Er tötete fünf Kinder – „Moor-Mörder“ Ian Brady ist tot

Die britische Massenpresse legte sich keinen Zwang an. „Brenn’ in der Hölle, Brady“ brüllte die Schlagzeile des „Mirror“ und die „Sun“ meldete: „Monster Brady ist tot“. Sein Foto fehlte am Dienstag auf keiner Titelseite der Gazetten: Ian Brady, der bestgehasste Mann des Königreichs, ist am...