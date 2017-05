Spektakulärer Fund – Der Homo sapiens war nicht allein

Die Grabungen in der südafrikanischen Rising-Star-Höhle sind nichts für Menschen mit schwachen Nerven oder größerem Bauchumfang. Durch engste Schächte tief in der Erde mussten sich die Forscher zwängen – in der vagen Hoffnung auf spektakuläre Funde irgendwo in den dahinterliegenden Löchern, Spalten...