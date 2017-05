1 / 6

Diese Männer haben James Bond gespielt

Sean Connery war der erste Darsteller, der James Bond in der offiziellen Filmreihe um den britischen Geheimagenten spielte. Von 1962 bis 1971 war Connery in sechs Filmen der Reihe zu sehen. Er spielte in folgenden Filmen: „James Bond jagt Dr. No“ (1962), „Liebesgrüße aus Moskau“ (1963), „Goldfinger“ (1964), „Feuerball“ (1965), „Man lebt nur zweimal“ (1967) und „Diamentenfieber“ (1971).

Foto: imago stock&people