Hacker verlangen von Disney Lösegeld für geklauten Film

Disney wird erpresst. Das bestätigte Geschäftsführer Bob Iger in einem Gespräch mit Mitarbeitern von ABC in New York, wie mehrere US-Medien berichten. Demnach würden Hacker behaupten, im Besitz eines noch unveröffentlichten Films des Filmstudios zu sein. Sie fordern Lösegeld in Bitcoins. Iger...