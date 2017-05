"Big Bang Theory"-Star Jim Parsons heiratet seinen Freund

New York Jim Parsons, bekannt aus der Comedy "The Big Bang Theory", hat seinen langjährigen Partner geheiratet. Das bestätigte sein Sprecher mehreren US-Medien. Die Trauung fand demnach am Samstag in New York statt. Der 44-jährige US-Schauspieler und der Grafikdesigner Todd Spiewak sind bereits seit 14 Jahren ein Paar. Der TV-Star, der laut Wirtschaftsmagazin "Forbes" der derzeit bestbezahlte Serienschauspieler in den USA sein soll, spielt seit zehn Jahren in der Sitcom den hochbegabten Physiker Sheldon Cooper.

