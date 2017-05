Frau angeschossen: Polizei vermutet Beziehungstat

Bei einer Auseinandersetzung in Hamburg ist am Morgen eine Frau angeschossen und schwer verletzt worden. "Die Polizei geht von einer Beziehungstat aus", sagte ein Polizeisprecher.

Ein Tatverdächtiger sei identifiziert worden. Seine Wohnung und mögliche Anlaufpunkten sollten durchsucht werden. Beamte hatten das Gebäude, in dem der Mann vermutet wurde, am Morgen umstellt. Das Mobile Einsatzkommando rückte aus. Die Fahndungsmaßnahmen dauerten am Vormittag an. Weitere Details und Hintergründe waren zunächst unklar.