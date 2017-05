Zug entgleist nahe Thessaloniki - Tote und Verletzte

Athen Bei einem Zugunglück nahe Thessaloniki sind mehrere Menschen ums Leben gekommen. Zur Zahl der Toten gibt es widersprüchliche Angaben. Die griechischen Eisenbahnen sprachen auf ihrer Internetseite von vier Toten, der Gouverneur der Region sagte dagegen in einem Fernsehinterview, es seien zwei Tote. Zwei andere Passagiere schwebten in Lebensgefahr. Weitere fünf Menschen seien zum Teil schwer verletzt worden, hieß es. Ein Intercity mit rund 100 Menschen an Bord war entgleist. Die Lok raste in ein Haus.

