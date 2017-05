WHO schickt Experten wegen Ebola-Ausbruch in den Kongo

Rund drei Jahre nach der Ebola-Epidemie mit tausenden Toten in Westafrika ist die tödliche Krankheit im Kongo wieder ausgebrochen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) teilte am Samstag mit, dass ein Expertenteam zwecks Untersuchungen in das zentralafrikanische Land geschickt worden sei. In der...