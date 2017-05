14-Jähriger erhält seinen Uni-Abschluss

Fort Worth 14 Jahre alt und schon fertig mit der Uni: Ein Junge aus dem US-Bundesstaat Texas hat sein College-Diplom erhalten. Carson Huey-You ist der jüngste Student, der jemals an der Texas Christian University einen Abschluss gemacht hat. Sein Hauptfach war Physik, die Nebenfächer Chinesisch und Mathematik. Wie die "Washington Post" berichtete, fing er mit zwei Jahren an zu lesen. Mit drei unterrichtete Claretta Kimp ihren Sohn zuhause, mit fünf war er auf dem Stand eines Achtklässlers. Mit zehn machte er seinen Highschool-Abschluss, ein Jahr später wurde er an der TCU angenommen.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder