DWD warnt vor Unwetter – Muttertag kann es auch verhageln

Foto: Johannes Krey / dpa

Schon am Freitag ging es los: Feuerwehrleute beseitigen im Saale-Holzland-Kreis (Thüringen) Schlamm vor Wohnhäusern. Auch am Samstag gab es Überflutungen, und am Muttertag droht das ebenfalls. Foto: Johannes Krey / dpa