Feuerwehr rettet verschreckten Waschbär aus Zwangslage

Mit viel Geduld hat die Feuerwehr einen Waschbären aus dem Kamin eines Hauses in Göppingen gerettet. Wie die Feuerwehr am Samstag berichtete, war das Tier schon am Vortag auf dem Hausdach beobachtet worden. Nachdem es dort von mehreren Krähen attackiert wurde, habe es sich im Kamin verkrochen. Als...