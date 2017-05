Passagiere melden verdächtiges Gespräch – Flugzeug evakuiert

Weil Passagiere ein verdächtiges Gespräch an Bord belauscht haben wollen, ist am Flughafen Köln/Bonn ein Flugzeug noch vor dem Start evakuiert worden. Die besorgten Reisenden hätten sich am Freitagabend an die Besatzung gewandt, weil sie sich „Gedanken um die Luftsicherheit“ gemacht hätten, sagte...