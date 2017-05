Flugzeug in Köln/Bonn nach verdächtigem Gespräch evakuiert

Köln Weil Passagiere ein verdächtiges Gespräch an Bord belauscht haben wollen, ist am Flughafen Köln/Bonn ein Flugzeug noch vor dem Start evakuiert worden. Die besorgten Reisenden hätten sich am Abend an die Besatzung gewandt, weil sie sich "Gedanken um die Luftsicherheit" gemacht hätten, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Der Flug nach Palma de Mallorca wurde gestrichen. Nach der Evakuierung wurden Maschine und Gepäck nach verdächtigen Gegenständen abgesucht, dabei wurde aber nichts gefunden.

