Rom Der nun rechtskräftig verurteilte Ex-Kapitän der "Costa Concordia" hat sich nach dem Urteilsspruch des höchsten Gerichts in Italien der Justiz gestellt. Er sei bereits in dem römischen Gefängnis Rebibbia, sagte Francesco Schettinos Anwalt. "Ich glaube an die Justiz", habe Schettino gesagt. Das Gericht hatte das Urteil gegen den 56-Jährigen wegen mehrfacher fahrlässiger Tötung im Berufungsprozess bestätigt. Schettino muss für 16 Jahre ins Gefängnis.

