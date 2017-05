Chemikalien-Fund am Niederrhein - Hintergründe weiter unklar

Neukirchen-Vluyn Nach dem Fund von Sprengstoff-Chemikalien in Nordrhein-Westfalen müssen zwei weitere Verdächtige in Untersuchungshaft. Ein Richter erließ Haftbefehle. Den Männern werden Sprengstoffdelikte vorgeworfen. Gegen einen 24-Jährigen war bereits gestern Abend Haftbefehl wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz erlassen worden. Bei der Durchsuchung seiner Garage auf der Suche nach Diebesgut aus Einbrüchen hatte der Fall eine überraschende Wendung genommen. In der Garage waren Chemikalien entdeckt worden, die zum Bau von Bomben genutzt werden können.