Katastrophenalarm in Bayreuth nach Brand in Diskothek

Ein Großfeuer in einer Bayreuther Diskothek hat den Katastrophenalarm ausgelöst. Eine schwarze Rauchwolke waberte am Donnerstag stundenlang über der oberfränkischen Stadt. Wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte, klagten acht Menschen über gereizte Atemwege. Sie hatten giftigen Rauch eingeatmet...