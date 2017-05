Bleibt Kapitän Francesco Schettino nach der „Costa Concordia“-Tragödie frei?

Mehr als fünf Jahre ist es her, dass das Kreuzfahrtschiff „Costa Concordia“ vor der toskanischen Küste kenterte. Und noch immer ist der Ex-Kapitän Francesco Schettino auf freiem Fuß. Richter am höchsten Gericht Italiens könnten am Freitag im Berufungsprozess gegen Schettino ihr Urteil fällen – und...