Verdächtiger nach Überfall auf Deutsche in New York gefasst

New York Knapp eine Woche nach dem brutalen Überfall auf eine deutsche Touristin in New York hat die Polizei einen Verdächtigen gefasst. Der 28-Jährige sei den Ermittlern schon vor seiner Festnahme gestern als Sexualstraftäter bekannt gewesen, teilte die Polizei mit. Erst im Januar sei er aus dem Gefängnis entlassen worden. Die 31-Jährige Frau war am frühen Morgen des 6. Mai auf dem Weg von der U-Bahn in ihre Unterkunft überfallen worden. Der Täter schlug ihr mit geballter Faust wiederholt ins Gesicht. Danach missbrauchte er sie.