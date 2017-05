Mehrere Verdächtige nach Fund von Sprengstoff-Chemikalien

Neukirchen-Vluyn In einer Garage am Niederrhein lagern Sprengstoff-Chemikalien - die Polizei in Nordrhein-Westfalen ermittelt nach dem Fund am Mittwoch mittlerweile gegen mehrere Verdächtige. Gegen einen 24-Jährigen erging bereits Haftbefehl. Außerdem wurden am Abend vier weitere Verdächtige festgenommen, zwei von ihnen sollen dem Haftrichter vorgeführt werden. Einen Bericht der "Bild"-Zeitung, wonach unter den Verdächtigen ein Islamist sei und die Polizei von einem terroristischen Hintergrund ausgehe, bestätigte diese nicht.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder