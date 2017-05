Lange Haftstrafe für Rekord-Drogenschmuggel

Regensburg Es ist nach Behördenangaben die größte Menge an Ecstasy, die der Zoll in Deutschland je sichergestellt hat: Rund 250 Kilogramm der Tabletten hatte ein 46 Jahre alter Lastwagenfahrer an Bord. Der Wert dürfte Experten zufolge im Millionenbereich liegen. Für diesen Rekord-Schmuggel muss der LKW-Fahrer nun zehn Jahre und sechs Monate ins Gefängnis. Das Landgericht Regensburg verurteilte den Mann wegen Drogenbesitzes in nicht geringer Menge sowie wegen Beihilfe zum unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder