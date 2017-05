Erstickter Säugling in Soltau: Gesuchte Mutter festgenommen

Die Polizei im Heidekreis hat im Fall des erstickten Säuglings, der Anfang Januar in einer Wohnung in Soltau aufgefunden wurde, die gesuchte Mutter festnehmen können. Das teilte die Polizei am Donnerstagnachmittag mit.Die Ermittler gehen davon aus, dass das viereinhalb Monate alte Mädchen getötet...