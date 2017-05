Zu kurzer Rock? Mädchen in Malaysia von Schachturnier ausgeschlossen

Kuala Lumpur Ein zwölfjähriges Mädchen ist in Malaysia wegen eines angeblich zu kurzen Rocks von einem Schachturnier ausgeschlossen worden. Die Organisatoren verteidigten sich gegen zahlreiche Kritiker, indem sie darauf hinwiesen, dass der Rock des Mädchens über den Knien geendet habe. Das sei ein Verstoß gegen die Kleiderordnung der Schule, an der das Turnier stattfand. Ein Foto, das das Mädchen mit bedeckten Knien zeigt, sei gestellt. In dem südostasiatischen Land ist der Islam Staatsreligion.