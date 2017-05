26 Tote nach Hauseinsturz bei Hochzeitsfeier in Indien

Neu Delhi Mindestens 26 Gäste einer Hochzeitsfeier in Indien sind beim Einsturz einer Hochzeitshalle ums Leben gekommen. Dies teilte die Polizei im Bundesstaat Rajasthan im Nordwesten des Landes mit. Etwa zwei Dutzend Menschen wurden verletzt, als eine Mauer in Bharatpur am Abend von einem Sturm eingedrückt wurde und auf die Gäste stürzte. Unter den Todesopfern waren mindestens vier Kinder.