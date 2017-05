Urteil erwartet im Prozess um tödliche Irrfahrt

Bad Säckingen Im Prozess um die Irrfahrt mit zwei Toten und 27 Verletzten in der Fußgängerzone von Bad Säckingen werden in diesen Minuten die Plädoyers gehalten. Im Laufe des Nachmittags wird das Urteil des Amtsgerichts erwartet. Angeklagt ist ein 85 Jahre alter Mann. Ihm werden fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen. Der Rentner hat zugegeben, Gas und Bremse seines Automatikautos verwechselt zu haben. Der Wagen war deshalb in die Menschenmenge gerast. Eine 63 Jahre alte Frau und ein 60 Jahre alter Mann kamen ums Leben.

