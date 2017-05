Bei Begräbnis vom Blitz getroffen: Drei Tote in Vietnam

Hanoi In Vietnam sind drei Männer tödlich vom Blitz getroffen worden, während sie ein Grab ausgehoben haben. Zwei weitere Menschen wurden verletzt, berichten vietnamesische Medien. Bei den Toten und Verletzten handelt es sich um Mitglieder einer Großfamilie aus der Provinz Quang Binh. Die Fünf hatten nach Angaben der Zeitung "An Ninh Thu Do" ein Grab für einen kürzlich gestorbenen Verwandten gegraben, als sich das Unglück ereignete.