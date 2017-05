Ebrach: Häftlinge legen Feuer in bayerischem Jugendgefängnis

In einem Jugendgefängnis im bayerischen Ebrach haben Häftlinge Feuer gelegt und einen stundenlangen Großeinsatz ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, weigerten sich die 18 Jugendlichen am Dienstagabend, in ihre Zellen zu gehen. Die Häftlinge setzten einen „Stoffgegenstand“ in Brand, woraufhin sich...