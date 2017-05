Tamworth Eine Elfjährige ist bei einer Wildwasserfahrt in einem Vergnügungspark in Großbritannien ums Leben gekommen. Das Mädchen sei ins Wasser gefallen und in lebensbedrohlichem Zustand geborgen worden, berichteten die Nachrichtenagentur PA und der Sender BBC. Ein Hubschrauber flog das Kind in eine Klinik, doch kurz nachdem das Mädchen dort ankam, verstarb es. Die Elfjährige soll auf einem Schulausflug gewesen sein. Der genaue Hergang des Unglücks nahe Birmingham war zunächst unklar.

