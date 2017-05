Ermittlungen im Familiendrama von Arnsberg dauern an

Arnsberg Nach dem Fund von drei Leichen im sauerländischen Arnsberg rechnet die Staatsanwaltschaft frühestens in den nächsten Tagen mit einem Ermittlungsergebnis. Wie ein Sprecher der Behörde mitteilte, steht noch das Ergebnis der toxikologischen Untersuchung aus. Am Sonntag hatte die Polizei im Ortsteil Neheim eine tote Frau und die Leichen ihrer sechs und sieben Jahre alten Kinder gefunden. Alle hatten Einstichspuren in den Armbeugen. Zudem wurde eine Spritze sichergestellt. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Frau erst ihre Kinder und danach sich selbst getötet hat.