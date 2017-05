Pariser Nordbahnhof evakuiert - Großeinsatz am Morgen beendet

Paris Europas größter Bahnhof ist bei einem Großeinsatz der französischen Sicherheitskräfte in Paris vorübergehend evakuiert worden. Die Pariser Polizei begründete den Einsatz am Gare du Nord in der Nacht auf Twitter mit nicht näher erläuterten "Überprüfungen". Medienberichten zufolge wurde der Nordbahnhof von bewaffneten Polizisten evakuiert und großräumig abgesperrt. Um kurz vor 2 Uhr morgens erklärte die Polizei den Einsatz für beendet. Nach Informationen der Zeitung "Le Parisien" hing die Evakuierung mit der Suche nach drei Männern zusammen, die als gefährlich gelten.