Prozessbeginn nach Feuerattacke auf Obdachlosen in Berlin

Berlin Für die Feuerattacke auf einen schlafenden Obdachlosen müssen sich in Berlin von heute an sieben junge Männer vor Gericht verantworten. Sechs von ihnen wird versuchter Mord vorgeworfen, dem siebten unterlassene Hilfeleistung. Die Gruppe soll in der Nacht auf den 25. Dezember 2016 versucht haben, den Mann in einem U-Bahnhof anzuzünden. Der Angriff hatte bundesweit Entsetzen ausgelöst. Nur die schnelle Hilfe von Fahrgästen verhinderte der Staatsanwaltschaft zufolge Schlimmeres. Der Pole wurde gerettet.

