Frau fährt betrunken Auto – mit Ehemann auf der Motorhaube

Eine 45 Jahre alte Frau hat sich in Nördlingen in Bayern auch von ihrem Ehemann auf der Motorhaube nicht von einer Trunkenheitsfahrt abhalten lassen. Wie die Polizei am Montag berichtete, hatte sich der 48-Jährige am Sonntag zunächst dem Wagen in den Weg gestellt, um die Frau zu stoppen. Die...