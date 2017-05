Hannover feiert Entschärfung

„Wegen Bombenräumung am Sonntag geschlossen“, steht auf einem Schild an der Eingangstür einer Bäckerei. Auch Tankstellen und Kioske haben wegen der Bombenentschärfung in drei Stadtteilen Hannovers an diesem Tag dicht gemacht – stattdessen fuhren vormittags Polizeiwagen durch die Viertel, um die...