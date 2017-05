Hannover erlebt die größte Evakuierung seit über 60 Jahren

Es ist eine der größten Evakuierungsaktionen in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg: Wegen einer Bombenentschärfung müssen rund 50.000 Menschen in Hannover am Sonntag seit 9 Uhr ihre Wohnungen und Häuser in einem dicht besiedelten Gebiet verlassen. Auf einem Baugelände im Stadtteil Vahrenwald...