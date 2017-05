Riesige Rauchwolke in der Nähe von Rom - Evakuierungen

Rom Ein Brand auf einer Müllanlage in der Nähe von Rom hat eine riesige schwarze Rauchwolke aufsteigen lassen. Häuser in der Nähe der Anlage der Stadt Pomezia wurden evakuiert, Schulen geschlossen. Wie die Kommune weiter mitteilte, sollten die Anwohner die Ruhe bewahren, die Fenster geschlossen halten und auf Aktivitäten im Freien verzichten. Vermutlich sei Plastik in Brand geraten. Die schwarze Wolke war bis in das etwa 30 Kilometer entfernte Rom zu sehen. Die Behörden untersuchen die Luft auf eventuelle Schadstoffe.

